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نادي سباقات الخيل للمصيف يقيم حفل سباقه الرابع على كأس إمارة مكة المكرمة وجائزة النادي

نادي سباقات الخيل للمصيف يقيم حفل سباقه الرابع على كأس إمارة مكة المكرمة وجائزة النادي
http://almnatiq.net/?p=992569
المناطق - واس

اختتم نادي سباقات الخيل الأسبوع السباقي الثاني بإقامة الحفل الرابع اليوم المتضمن ثمانية أشواط تخللها شوطان رئيسان: الخامس على جائزة نادي سباقات الخيل،والسابع على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة ،وشوطان لفئة السنتين.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو الآتي: الشوط الأول من نصيب الفرس شبلة كسارة ابنة الفحل نمر بدر العائدة في ملكيتها وتدريبها لعبدالعزيز الواصل وقادها الخيال مقرن الضبيب، والشوط الثاني المخصص لفئة السنتين فازت به المهر تفاقيد الكريم ابن الفحل بانديني المملوك لطارق الدقيلان، وقاده بتميز الخيال ريان الطويرش وتدريب بسام الموسى، والشوط الثالث كان من نصيب إسطبل الشريف هزاع بن شاكر العبدلي بعد فوز المهر تاج العليا ابن الفحل ووردلي وقيادة عبدالله الفيروز وتدريب شالح العضياني ، والشوط الرابع توج به الإسطبل الأحمر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بعد أن فاز الجواد المزرج ابن الفحل دبي ديستنيشن و قيادة الخيال أصيل السرحاني و تدريب فهد بن سعد.
والشوط الخامس أول الأشواط الرئيسة في الحفل الرابع على جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية وتنافس على الجائزة نخبة من جياد الثلاث سنوات حيث خطف الجواد متبشر ابن النجم الثاقب الفوز بجائزة النادي التقديرية لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقيادة الخيال كاميليو أوسوبينا وتدريب ناصر حزام ، والشوط السادس المخصص للأفراس المبتدئة أبهرت رحيقة ابنة الفحل كمال المتابعين بعد دخولها المثير في آخر الامتار لتتوّج مالكها خالد بن حمدان الفوزان فائزاً بالشوط،وقادها الخيال فواز وناس وتدريب خالد فهد رزيق ، والشوط السابع والرئيسي على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة حيث اجتمع فيه نخبة من أقوى الجياد.
وسلّم محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الكأس لطاقم إسطبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز ابن دارك أنجل الجواد إيشيان أنجل بزمن مميز على مسافة الميل وقدره 1:44:37 , الذي قاده للفوز بتميز الخيال محمد الدهام وتدريب ناصر الأزمع، والشوط الثامن والأخير الذي خصص للجياد الرابحة من 0-1 فاز به الجواد أبو النواميس لمالكه نواف بن ريشان العنزي وقيادة الخيال أصيل السرحاني وتدريب بندر العتيبي.

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