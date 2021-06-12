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أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات بيشة

أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات بيشة

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أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات بيشة

أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات بيشة
http://almnatiq.net/?p=992574
المناطق - عسير

قدمت أقسام الطوارئ بمستشفيات صحة بيشة خدماتها الطبية لـ 126700 مراجع منذ بداية العام الحالي 2021م.

وأبانت صحة بيشة ، أن طوارئ مستشفى الملك عبدالله استقبلت 24011 مراجعًا، فيما بلغ عدد مراجعي مستشفى تثليث 44791 مراجعًا، أما مستشفى العلاية العام فقد بلغ عدد مراجعيه 16284 مراجعًا.

وبلغ عدد مراجعي مستشفى الرعاية المديدة والصحة النفسية 1527 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي مستشفى البشائر العام 12554 مراجعًا، ومستشفى وادي ترج العام بلغ عدد مراجعيه 10493 مراجعًا، وأخيرًا سجل مستشفى تبالة العام 17077مراجعًا.

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