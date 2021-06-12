60 شاباً وشابة يعملون في بوليفارد زيتون الجوف كنافذة تسويقية جديدة ووجهة سياحية لزوار المنطقه

المناطق - الجوف

يعتبر بوليفارد مهرجان زيتون الجوف الدولي نافذة جديدة للتسويق في المنطقة ، وإضافة جديدة للمهرجان ، وتطوير للجانب الاقتصادي وتنمية المكان والسياحة ، يتسابق إليها الزوار للدخول للمهرجان مع الاعداد المحدودة للدخول عملاً بالإجراءات الاحترازية والدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا .

وقالت رئيسة اللجنة الإعلامية بالمهرجان منيرة الودعاني أن البوليفارد يحمل مزايا وخدمات تجارية ترفيهية ، ويعد نقله نوعية في مهرجانات المنطقة ، حيث يحتوي على براندات من خارج المنطقة وداخلها بمجموع 21 معرضاً يعمل بها نحو 60 شاباً وشابه من الجنسين ، وتتنوع تلك المحال بين أدوات التجميل والشنط ذات الماركات العالمية ، ومحلات لمستحضرات القهوة بأنواعها ، وتميزت بمنتجات طبيعية مستخلصة من زيت الزيتون مثل الشامبو ومستحضرات التجميل، التي تشهد إقبالاً من العائلات وزوار المنطقة مع أجواء ترفيهية ممتعة.

كما تميزت منطقة البوليفارد بتصميم المكان بما يتوافق مع المواصفات العالمية مع الحفاظ على خصوصية المملكة وثقافتها والحفاظ على هويتها، ومزج الماضي بالحديث، مع التركيز على الديكورات العصرية الحديثة للمحلات .