بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

المناطق - عسير

عالجت بلدية محافظة رجال ألمع 246 بلاغاً بلدياً متنوعاً ، وذلك عبر المنصة الرقمية لتلقي البلاغات على الرقم 940 خلال شهر مايو .

وأوضح رئيس البلدية الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن البلاغات التي تمت مباشرتها تنوعت ما بين رفع للنفايات وصيانة للطرق والحدائق وأعمال الإنارة والكهرباء ، مبيناً أنه تمت معالجة 77 بلاغاً متعلقاً بأعمال النظافة ، إضافة إلى معالجة 115 بلاغاً لصيانة الطرق و36 أخرى تتعلق بالكهرباء وأعمال الإنارة على الطرق والأحياء السكنية والعديد من البلاغات الأخرى .

وأضاف “آل مصمع” أن البلدية تعمل على سرعة معالجة البلاغات البلدية فور تلقيها بما يسهم في إزالة أسبابها ، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عن أي طارئ على رقم 940 المخصص لتلقي البلاغات البلدية .