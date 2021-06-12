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البرلمان العربي يشيد بإجراءات المملكة بشأن تنظيم الحج لهذا العام

البرلمان العربي يشيد بإجراءات المملكة بشأن تنظيم الحج لهذا العام

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بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

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60 شاباً وشابة يعملون في بوليفارد زيتون الجوف كنافذة تسويقية جديدة ووجهة سياحية لزوار المنطقه

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البرلمان العربي يشيد بإجراءات المملكة بشأن تنظيم الحج لهذا العام

البرلمان العربي يشيد بإجراءات المملكة بشأن تنظيم الحج لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=992586
المناطق - واس

أشاد البرلمان العربي بالجهود المبذولة من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والتيسير عليهم، وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم، والحفاظ على سلامتهم، والعمل على حمايتهم من مخاطر فيروس كورونا .
ونوّه البرلمان في بيان له اليوم بالإجراءات التي أعلنتها المملكة بشأن تنظيمَ فريضة الحج لهذا العام، بقصر أدائها على المواطنين والمقيمين داخل أراضيها, مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص المملكة الشديد على إقامة فريضة الحج على نحو آمن، ووفق تدابير صحية وإجراءات محدَّدة تضمن سلامة حجاج بيت الله الحرام، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا، وظهور تحورات جديدة له .
وثمَّن البرلمان العربي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة التي اتخذتها المملكة منذ بداية ظهور الجائحة، إذْ أسهمت على نحو فاعل في تقليل الآثار السلبية للجائحة، والحيلولة دون انتشارها، فضلاً عن اهتمام المملكة وحرصها الشديد على توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا، لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها دون استثناء، وهو ما يأتي امتدادًا لسياستها الحكيمة والإنسانية في التعامل مع هذه الجائحة.

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