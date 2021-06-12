تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك

المناطق - تبوك

نفذت صحة تبوك 14935 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية منذ بداية العام الجاري حتى الآن، موضحة أنه تم تنفيذ 1768 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى خلال الفترة نفسها.

جدير بالذكر أن الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانونها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقُرح الفراش، والأنابيب، والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية؛ ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية، وفقًا لاحتياجات المريض.