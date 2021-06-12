احدث الأخبار

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل
أبرز المواد
 نادي ذوي الإعاقة بتبوك يشارك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى “بنات”
منطقة تبوك
 شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة
المنطقة الشرقية
 “مواسم عن سنتين” بزخم مضاعف وفعاليات أكبر وأكثر تنوُّعًا
محليات
 أخضر السلة يتجاوز سوريا ويُعزِّز حظوظه بالتأهل
الرياضة
 اختتام بطولة المنطقة الوسطى للجوجيتسو للرجال
الرياضة
 تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك
منطقة تبوك
 ليفربول يغري صلاح بـ”المكافأة المنتظرة” لإبقائه
أبرز المواد
 البرلمان العربي يشيد بإجراءات المملكة بشأن تنظيم الحج لهذا العام
محليات
 بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً
منطقة عسير
 60 شاباً وشابة يعملون في بوليفارد زيتون الجوف كنافذة تسويقية جديدة ووجهة سياحية لزوار المنطقه
منطقة الجوف
 أكثر من 126 ألف مستفيد من خدمات الطوارئ بمستشفيات بيشة
منطقة عسير
أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل

أبرز المواد
نادي ذوي الإعاقة بتبوك يشارك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى “بنات”

نادي ذوي الإعاقة بتبوك يشارك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى “بنات”

منطقة تبوك
شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

المنطقة الشرقية
“مواسم عن سنتين” بزخم مضاعف وفعاليات أكبر وأكثر تنوُّعًا

“مواسم عن سنتين” بزخم مضاعف وفعاليات أكبر وأكثر تنوُّعًا

محليات

تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك

تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك
http://almnatiq.net/?p=992592
المناطق - تبوك

نفذت صحة تبوك 14935 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية منذ بداية العام الجاري حتى الآن، موضحة أنه تم تنفيذ 1768 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى خلال الفترة نفسها.

جدير بالذكر أن الصحة تقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فِرَق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة.

تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة، ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، وتقوم برعايتهم فيما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانونها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح وقُرح الفراش، والأنابيب، والقساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية، ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض، ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية؛ ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية، والأجهزة الطبية، والأدوية، وفقًا لاحتياجات المريض.

روابط ذات صلة

نادي ذوي الإعاقة بتبوك يشارك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى “بنات”

نادي ذوي الإعاقة بتبوك يشارك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى “بنات”
اختتام سباق كأس المفاريد للهجن في محافظة الوجه

اختتام سباق كأس المفاريد للهجن في محافظة الوجه
شراكة بين إثمار وتنمية أملج لترويج المانجو

شراكة بين إثمار وتنمية أملج لترويج المانجو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*