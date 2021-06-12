اختتام بطولة المنطقة الوسطى للجوجيتسو للرجال

المناطق - واس

اختتمت اليوم، بطولة المنطقة الوسطى للجوجيتسو للرجال بمشاركة 65 لاعبًا، تنافسوا في أوزان مختلفة شهدت تنافسية عالية ومستويات مميزة، إذْ كانت المنافسات على سبعة أوزان جرى بعدها توزيع 21 ميدالية للأبطال.

وأقيمت بطولة المنطقة الوسطى للجوجيتسو للرجال على الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.