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أخضر السلة يتجاوز سوريا ويُعزِّز حظوظه بالتأهل

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أخضر السلة يتجاوز سوريا ويُعزِّز حظوظه بالتأهل

أخضر السلة يتجاوز سوريا ويُعزِّز حظوظه بالتأهل
http://almnatiq.net/?p=992603
المناطق - واس

عزَّز المنتخب السعودي الأول لكرة السلة حظوظه بالتأهل إلى نهائيات البطولة الآسيوية بعد فوزه على نظيره السوري 79 – 77 بعد وقت إضافي انتهى 69 – 69 وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم في العاصمة الأردنية عمَّان.
وقدّم الأخضر نفسه بشكل رائع على مدار المباراة واستطاع فرض أسلوبه خاصة في الناحية الدفاعية التي كانت مصدر قوة للأخضر عكس المنتخب السوري الذي اعتمد على التصويبات الثلاثية.
وتبقى حظوظ المنتخب السعودي بالتأهل إلى النهائيات وذلك بالفوز على المنتخب الإيراني بعد غدٍ الاثنين أو فوز المنتخب القطري على منتخب سوريا.

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