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شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

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شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة

شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة
http://almnatiq.net/?p=992613
المناطق - واس

صَرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة الدمام من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، ارتكبا (20) جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات والمحال التجارية وسلب سائقي الأجرة تحت تهديد السلاح الأبيض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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