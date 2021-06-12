نادي ذوي الإعاقة بتبوك يشارك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى “بنات”

المناطق- تبوك:

يشارك نادي ذوي الإعاقة بمنطقة تبوك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى لجميع الأعاقات “بنات” التي ستنطلق فعاليتها غداً بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في محافظة الطائف.وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي بالمنطقة أحمد بن عطية الحارثي أن نادي تبوك لذوي الإعاقة سيشارك بألعاب الجري، والوثب، والصولجان ورمي قرص ورمي الجلة ورمي الرمح، مشيراً إلى أن وفد النادي لهذه البطولة يضم 10 لاعبات و4 مدربات و3 إداريات.مثنياً على الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لجميع أنشطتة ومشاركاته بالبطولات كافة.