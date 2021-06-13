فنلندا تعمق جراح الدنمارك بهدف تاريخي في “يورو 2020”

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http://almnatiq.net/?p=992621
المناطق - وكالات

حقق منتخب فنلندا مفاجأة من العيار الثقيل وفوزا تاريخيا، في نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، على حساب نظيره الدنماركي “الجريح”، اليوم السبت.  

ويعود الفضل في فوز منتخب فنلندا لمهاجمه جويل بوهانبالو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 59 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “باركن ستاديون” في العاصمة كوبنهاغن.

وتلقى المنتخب الدنماركي بطل “يورو 1992” بذلك ضربة موجعة أخرى، بعد أن تعرض نجمه كريستيان إريكسن (29 عاما) لنوبة قلبية سقط على إثرها على أرضية الملعب في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول للمباراة، من دون أي احتكاك مع أحد، وتدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة لإجراء الإسعافات الأولية وإنعاشه.

وتم نقل النجم الدنماركي على نقالة وتم تغطيته لمنع مشاهدته من قبل الجمهور، ولكن انتشرت صورة للاعب وهو قد استعاد وعيه أثناء نقله من أرضية الملعب محملا على نقالة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” في بيان عبر حسابه الرسمي لـ”يورو 2020″ على موقع “تويتر”، إن حالة إريكسن مستقرة الآن.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان له عبر حسابه الرسمي لـ”يورو 2020″ على موقع “تيويتر”: “بناء على طلب لاعبي المنتخبين، وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استئناف المباراة بين الدنمارك وفنلندا الليلة في الساعة (20:30) بتوقيت وسط أوروبا”.

وسطر منتخب فنلندا التاريخ بتحقيقه أول انتصار له في أول مشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية، وتصدر قائمة المجموعة الثانية، بانتظار نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي روسيا وبلجيكا اليوم أيضا، على ملعب “غازبروم أرينا” في مدينة بطرسبورغ الروسية. 

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