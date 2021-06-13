السفير السبيعي يشارك في حفل تنصيب رئيس المجلس الأعلى للأئمة في كوت ديفوار

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شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي، اليوم، في حفل تنصيب رئيس المجلس الأعلى للأئمة الشيخ عثمان دياكيتيه، وذلك في الجامع الكبير بريفيرا قولف بمدينة أبيدجان، بحضور معالي وزير الدولة وزير الدفاع إبراهيم واتارا ممثلاً عن فخامة رئيس الجمهورية، ومعالي وزير الداخلية والأمن فاغوندو جوامندي، وعدد من الوزراء.

وحث جميع المتحدثين بالحفل، على نشر الدين الإسلامي الوسطي المعتدل، سائلين الله عز وجل للشيخ دياكيتيه التوفيق والسداد في مهام عمله.

حضر حفل التنصيب، السفراء المعتمدون في كوت ديفوار، وعدد من الشخصيات الإسلامية في الداخل الإيفواري، ووفود من دول السنغال، ومصر، والمغرب، وتوغو، وبوركينا فاسو، وبنين.