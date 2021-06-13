احدث الأخبار

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الفلسطينيين حتى اللحظة الأخيرة
أبرز المواد
 روسيا تخسر أمام بلجيكا في “يورو 2020”
أبرز المواد
 السفير السبيعي يشارك في حفل تنصيب رئيس المجلس الأعلى للأئمة في كوت ديفوار
دولي
 جونسون وغوتيريش يناقشان البيئة ومواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 فنلندا تعمق جراح الدنمارك بهدف تاريخي في “يورو 2020”
أبرز المواد
 أحمدي نجاد: أكبر مسؤول إيراني لمكافحة التجسس الإسرائيلي كان جاسوسا لإسرائيل
أبرز المواد
 نادي ذوي الإعاقة بتبوك يشارك في بطولة المملكة المفتوحة لألعاب القوى “بنات”
منطقة تبوك
 شرطة الشرقية تلقي القبض على مواطنين ارتكبا 20 جريمة سرقة
المنطقة الشرقية
 “مواسم عن سنتين” بزخم مضاعف وفعاليات أكبر وأكثر تنوُّعًا
محليات
 أخضر السلة يتجاوز سوريا ويُعزِّز حظوظه بالتأهل
الرياضة
 اختتام بطولة المنطقة الوسطى للجوجيتسو للرجال
الرياضة
 تنفيذ أكثر من 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك
منطقة تبوك
فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الفلسطينيين حتى اللحظة الأخيرة

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الفلسطينيين حتى اللحظة الأخيرة

أبرز المواد
روسيا تخسر أمام بلجيكا في “يورو 2020”

روسيا تخسر أمام بلجيكا في “يورو 2020”

أبرز المواد
السفير السبيعي يشارك في حفل تنصيب رئيس المجلس الأعلى للأئمة في كوت ديفوار

السفير السبيعي يشارك في حفل تنصيب رئيس المجلس الأعلى للأئمة في كوت ديفوار

دولي
جونسون وغوتيريش يناقشان البيئة ومواجهة جائحة كورونا

جونسون وغوتيريش يناقشان البيئة ومواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الفلسطينيين حتى اللحظة الأخيرة

فلسطين: نتنياهو يبحث عن الخلاص بدماء الفلسطينيين حتى اللحظة الأخيرة
http://almnatiq.net/?p=992635
المناطق - وكالات

اتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصعيد العدوان ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقالت الخارجية في بيان إنه “وحتى ربع الساعة الأخيرة من وجوده على سدة الحكم، يواصل نتنياهو وفريقه من السياسيين والعسكريين والأمنيين المتطرفين تصعيد عدوانهم الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته”.

وأضافت أن “نتنياهو لا يزال يراهن على إفشال خصومه في تشكيل حكومة بديلة عبر بوابة تصعيد العدوان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية… بالإضافة إلى عمليات القمع العنيف والدموي للمسيرات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم في وجه الاستيطان”.

وأشارت إلى أن “هذا المشهد الدموي الذي يقف نتنياهو خلفه، يدفع شعبنا أثمانا باهظة من حياة أبنائه وممتلكاته ومقدساته ومقدراته المعيشية في مواجهته”.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم”، مؤكدة أنها “تواصل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيقاتها حتى يمثل نتنياهو وفريقه الذي يعطي التعليمات ويرتكب الجرائم بحق شعبنا في قفص الاتهام والمحاسبة الدولية”.

روابط ذات صلة

روسيا تخسر أمام بلجيكا في “يورو 2020”

روسيا تخسر أمام بلجيكا في “يورو 2020”
السفير السبيعي يشارك في حفل تنصيب رئيس المجلس الأعلى للأئمة في كوت ديفوار

السفير السبيعي يشارك في حفل تنصيب رئيس المجلس الأعلى للأئمة في كوت ديفوار
جونسون وغوتيريش يناقشان البيئة ومواجهة جائحة كورونا

جونسون وغوتيريش يناقشان البيئة ومواجهة جائحة كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*