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مصر: ملء سد النهضة بشكل أحادي سيعقبه إجراءات وتصرفات سياسية تحمي مصالحنا المائية

مصر: ملء سد النهضة بشكل أحادي سيعقبه إجراءات وتصرفات سياسية تحمي مصالحنا المائية

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مصر: ملء سد النهضة بشكل أحادي سيعقبه إجراءات وتصرفات سياسية تحمي مصالحنا المائية

مصر: ملء سد النهضة بشكل أحادي سيعقبه إجراءات وتصرفات سياسية تحمي مصالحنا المائية
http://almnatiq.net/?p=992650
المناطق - وكالات

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي أمر مرفوض، ويعقبه إجراءات وتصرفات سياسية تحمي المصالح المائية لمصر والسودان”.

وفي تصريح لقناة “صدى البلد” المصرية، قال شكري إن “بلاده تتفاوض حول ملء وتشغيل السد، وليس على حصص المياه”.

وأضاف: “نتفاوض في نطاق الملء والتشغيل وضرورة التوصل لاتفاق قانوني حول الملء والتشغيل”.

وتابع: “إذا حدث الملء الثاني بشكل أحادي فهذا أمر مرفوض ويعقبه إجراءات وتصرفات سياسية تحمي مصالح المائية المصرية والسودانية”.

وشدد على أن “مصر سوف تلجأ لكل الوسائل المتاحة في إطار قدرتها على التفاعل مع شركائها والمجتمع الدولي”.

وأشار إلى أن “الدولة المصرية تتعامل مع كل مكون من هذه المكونات بكل تدقيق وكل مراعاة لمصلحة الشعب المصري”.

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