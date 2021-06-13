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جرحى بإطلاق نار في شارع مزدحم بولاية تكساس الأميركية

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جرحى بإطلاق نار في شارع مزدحم بولاية تكساس الأميركية

جرحى بإطلاق نار في شارع مزدحم بولاية تكساس الأميركية
http://almnatiq.net/?p=992653
المناطق - وكالات

أصيب 14 شخصا، من بينهم اثنان في حالة خطرة، بإطلاق للنار ليلة السبت، في مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، وفق ما أعلنت الشرطة التي تواصل البحث عن الجناة.

وتحدثت وكالة فرانس برس عن طلقات عدة قرابة الساعة الأولى والنصف فجرا في شارع مزدحم في وسط المدينة، وفق قائد الشرطة جوزيف تشاكون، الذي قال إن الشارع كان يضم حشودا تذكر “بفترة ما قبل كوفيد”.

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحافي: “لا نعرف حتى الآن الجاني أو سبب ما حدث”، داعيا أي شخص لديه معلومات أو فيديو على هاتفه المحمول إلى الاتصال بالسلطات.

وقالت الشرطة في بيان إن “المشتبه به لا يزال طليقا. لا نعرف ما إذا كان شخصا واحدا أو أكثر”، مشيرة إلى أنهم يبحثون عن رجل وصف بأنه أسود.

وأضافت أن إطلاق النار يبدو “حدثا معزولا”، لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وذكر وكالة رويترز أن رجلين تبادلا إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة في وسط مدينة أوستن بولاية تكساس الأميركية، وأضافت أن المشتبه بهما ما زالا طليقين.

وكان معظم الجرحى من المارة. ونقل اثنان من الجرحى إلى المستشفى في حالة حرجة أما بقية الجرحى فحالتهم مستقرة.

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