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“آبل ” تضيف ميزات جديدة في مكالمات ” فيس تايم”

“آبل ” تضيف ميزات جديدة في مكالمات ” فيس تايم”
http://almnatiq.net/?p=992663
المناطق - الرياض

أضافت شركة “آبل” ميزة مكالمات الفيديو “فيس تايم” على أنظمة Windows و Android مع الكشف عن iOS15، وهو إصدار 2021 من نظام تشغيل الشركة.

وأضافت آبل أيضًا بعض الميزات الجديدة إلى النظام الأساسي، منها: SharePlay وهي ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاركة محتوى مثل الموسيقى، والأفلام، والبرامج التلفزيونية مع الآخرين أثناء المكالمة.

ويمكن للمستخدمين مشاهدة المحتوى معًا أثناء إجراء المكالمة، وهي ميزة يمكن أن تكون مفيدة لاجتماعات العمل.

كما ستتوفر ميزة عزل الصوت الجديدة، لتقليل ضوضاء الخلفية وحصول مستلمي المكالمات على مزيد من الوضوح.

إضافة إلى ميزات الفيديو الجديدة، حيث سيحصل “فيس تايم ” على عرض شبكة جديد يتيح للمستخدمين رؤية الأشخاص في مربعات بنفس الحجم أثناء المكالمة، سيظهر عرض الشبكة ما يصل إلى ستة وجوه في وقت واحد.

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