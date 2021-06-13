احدث الأخبار

مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش
أبرز المواد
 المشي 40 دقيقة يخفض الضغط وخطر الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان
أبرز المواد
 “أعدناه للحياة”.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل صحة إريكسن
أبرز المواد
 ترامب غاضب من “شعار بايدن”.. ويقدم نصيحة قبل لقاء بوتن
أبرز المواد
 العنف الأسري: تم رصد ما تم تداوله حول الاعتداء على طفل وجارٍ اتخاذ اللازم
أبرز المواد
 تفاصيل شروط العفو الملكي عن نزلاء السجون.. والقضايا المستثناة من القرار
أبرز المواد
 المحاكم الإدارية ستختص في قضايا تحول الموظف الحكومي إلى الخاص
أبرز المواد
 “آبل ” تضيف ميزات جديدة في مكالمات ” فيس تايم”
أبرز المواد
 قادة مجموعة السبع يتعهدون باستخدام جميع مواردهم لمنع حدوث جائحة عالمية أخرى
أبرز المواد
 الأرصاد : رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والقصيم والرياض والمناطق الشمالية
أبرز المواد
 للمرة الثانية.. تغريم الرئيس البرازيلي لعدم ارتداء الكمامة
أبرز المواد
مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش

مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش

أبرز المواد
المشي 40 دقيقة يخفض الضغط وخطر الإصابة بأمراض القلب

المشي 40 دقيقة يخفض الضغط وخطر الإصابة بأمراض القلب

أبرز المواد
السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان

السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان

أبرز المواد
“أعدناه للحياة”.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل صحة إريكسن

“أعدناه للحياة”.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل صحة إريكسن

أبرز المواد

مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش

مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش
http://almnatiq.net/?p=992683
المناطق - مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، ضبط وإحضار الداعية محمد حسين يعقوب، وانتداب الطب الشرعي للكشف على الداعية محمد حسان في مكان إقامته، وذلك خلال نظر محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة.

وكشفت تفاصيل وأوراق القضية التي تحمل رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، أن المتهمين أسسا جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام.

كما كشفت التحقيقات “قيام المتهمين بتأسيس وإدارة خلية داعشية في منطقة إمبابة بالجيزة جنوب القاهرة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستهداف المنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم”.

وذكرت التحقيقات أن المتهمين نفذا عدة عمليات إرهابية إزاء ذلك، منها استهداف ارتكازات أمنية بمنطقة رمسيس بالقاهرة والبنك الأهلي بمنطقة المهندسين في الجيزة، وحيازة مفرقعات وأسلحة وذخيرة.

من جهته، طلب دفاع المتهمين سماع شهادة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والاستماع إلى أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه أمام المحكمة، خاصة بعد أن أكد المتهمان أنهما يعتنقان ذات الفكر والمنهج الذي يقدمانه. وقررت المحكمة في جلسات سابقة استدعاء الداعيين للإدلاء بشهاداتهما في القضية، إلا أنهما تغيبا عن الحضور ما دفع المحكمة لتكليف النيابة العامة بإعلانهما بالجلسة التي كانت مقررة اليوم، إلا أنهما تغيبا عنها أيضا ما أدى لأن تصدر المحكمة قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وانتداب طبيب شرعي لفحص الشيخ محمد حسان.

روابط ذات صلة

المشي 40 دقيقة يخفض الضغط وخطر الإصابة بأمراض القلب

المشي 40 دقيقة يخفض الضغط وخطر الإصابة بأمراض القلب
السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان

السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان
“أعدناه للحياة”.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل صحة إريكسن

“أعدناه للحياة”.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل صحة إريكسن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*