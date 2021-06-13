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تراخيص “زراعي” شرط لاستيراد النباتات

تراخيص “زراعي” شرط لاستيراد النباتات
http://almnatiq.net/?p=992686
المناطق - الرياض

وجه مجلس الغرف السعودية خطابا إلى الغرف التجارية الصناعية، أشار فيه إلى خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة المتضمن اعتماد تطبيق شروط وضوابط استيراد الخضروات والفواكه الطازجة إلى السعودية اعتباراً من غرة محرم من العام القادم 1443هـ بشكل إلزامي، بناء على نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنص على «عدم السماح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة البلد المصدر»، إضافة إلى «إلزام الجهات الراغبة في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية تتطلب إذن استيراد التقدم بطلبها إلى السلطة المختصة».

وبين التعميم، أن تلك الخدمة ستتاح للشركات والمؤسسات المستوردة للخضروات والفواكه الطازجة بدءا من منتصف ذي القعدة الحالي على منصة «زراعي»، تمهيدا للحصول على أذونات الاستيراد لكل شحنة.

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