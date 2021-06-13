نادي الإبل يعلن عن قرب انطلاق مزاينات المناطق

المناطق - الرياض

كشف نادي الإبل عن قرب انطلاق مهرجانات الإبل في المناطق وفق ما ذكره الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس النادي. وقد لقيت هذه المبادرة الداعمة الترحيب على نطاق واسع من أهل الإبل كونها ستعزز من القيمة السوقية للإبل وتنشط حركة البيع والشراء على نطاق أسواق الإبل في المملكة.

وأكد ابن حثلين عن وضع آلية للحد من العبث بالإبل عن طريق إنشاء مراكز للكشف عن العبث والقبض على ممارسي العبث وتطبيق العقوبات الرادعة. من جانبه عبر فارس بن دبيان السبيعي مالك الإبل المعروفة السلطانيات عن الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولعراب التطوير والداعم الرئيس لمهرجان الملك عبدالعزيز ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- على ما نحظى به كمواطنين بشكل عام وعلى رعايتهم ودعمهم لتراثنا ورفعهم للقيمة السوقية للإبل بشكل خاص. وأضاف مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مهرجان عالمي بما تحمله الكلمة من معنى قام نادي الإبل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- بإقامة المهرجان الذي لا يضاهيه مهرجان آخر ليس على النطاق المحلي والإقليمي بل على نطاق دولي. وقال: دعم سمو ولي العهد ورعايته أنجحا المهرجان وأصبح أيقونة يضرب به المثل في العالم على شهرته الواسعة ومنشآته المترامية في قلب صحراء الصياهد وبما يشهده من مشاركة أهم سلالات الإبل النادرة في العالم من ناحية الجمال والندرة فالشكر لسمو ولي العهد على عنايته الذي كما ذكر الشيخ فهد بن حثلين رئيس نادي الإبل أن ما تحقق للمهرجان من نجاح يعد مرحلة البداية والتأسيس والقادم في طموحات سمو ولي العهد أكبر وأفضل بمراحل كبيرة. كما قدم الشكر الجزيل لنادي الإبل برئاسة الشيخ فهد بن حثلين على النجاح المتواصل في إدارة المهرجان حتى ظهر بهذا التنظيم الرائع. وأضاف الشيخ فهد بن حثلين فعله سابق تصريحه، وبالنسبة لمزاين المناطق هو باب استثمار للبدو، أما وقفته لأهل العبث هذا الشيء اللي نرجوه ونطلبه منه ومن كل مسؤول وهو كفو له. وقال بن دبيان بالتأكيد كل سنة في تعزيز للمنقية ودعم نسأل الله التوفيق، وبالنسبة لأهم معاير الاستقطاب الجديدة أنا ما أراها جديدة لكن تستطيع القول متجددة كل عام فيه تطوير وتنظيم أفضل من العام اللي قبله والآن أعلن الشيخ فهد بن حثلين عن رفع العدد في الفحل وإنتاجه هذا عامل استقطاب قوي لنا كمنتجين.

وعن فائدة استثمار الإبل قال ابن دبيان يكفيك دخول التجار لعالم الإبل، وأهم مقومات الاستثمار في الإبل بالتأكيد الفحل المنتج، أما السعر المناسب للناقة الطيبة نستشهد بما قاله الأمير خالد الفيصل:

الزين غالي لكن الازين أغلي / ولكل شراي بضاعة وسوقي.