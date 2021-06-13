الحصيني : أمطار على الجنوب و”البوارح” تغزو الرياض..

المناطق - الرياض

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (عسير، وجازان، وجنوب مكة)، وأجزاء من سلطنة عمان، ومرتفعات اليمن.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: “‏متوقع نشاط رياح البوارح مثيرة للأتربة والرمال على مناطق واسعة من الشرقية والرياض والخليج وصولًا لنجران”.

وتابع: “المدينة تسجل المركز الخامس على مستوى العالم خلال الـ24 ساعة الماضية وعرفات/مكة تسجل المركز “15”.

وأردف: “‏أجواء لطيفة على الوسطى والشمالية والشرقية”.

واستطرد: “‏أقل حرارة في المملكة الساعة (4:40) فجر اليوم الأحد 3/ 11/ 1442هـ سبت العلايا (16 °C)، الرياض (29°C)، ‏الأعلى جدة (33°C)، و‏الغبار في طريقه إلى نجران”