احدث الأخبار

“مكافحة الفساد”: إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ “الدفاع والداخلية والصحة والعدل”
أبرز المواد
 نحو 70 في المئة من الجزائريين امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات
أبرز المواد
 الناتو يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية في أوروبا
أبرز المواد
 الحصيني : أمطار على الجنوب و”البوارح” تغزو الرياض..
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم
أبرز المواد
 نادي الإبل يعلن عن قرب انطلاق مزاينات المناطق
أبرز المواد
 تراخيص “زراعي” شرط لاستيراد النباتات
أبرز المواد
 مصر.. استدعاء محمد حسان ويعقوب بمحاكمة خلية داعش
أبرز المواد
 المشي 40 دقيقة يخفض الضغط وخطر الإصابة بأمراض القلب
أبرز المواد
 السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان
أبرز المواد
 “أعدناه للحياة”.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف تفاصيل صحة إريكسن
أبرز المواد
 ترامب غاضب من “شعار بايدن”.. ويقدم نصيحة قبل لقاء بوتن
أبرز المواد
“مكافحة الفساد”: إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ “الدفاع والداخلية والصحة والعدل”

“مكافحة الفساد”: إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ “الدفاع والداخلية والصحة والعدل”

أبرز المواد
نحو 70 في المئة من الجزائريين امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات

نحو 70 في المئة من الجزائريين امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات

أبرز المواد
الناتو يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية في أوروبا

الناتو يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية في أوروبا

أبرز المواد
الحصيني : أمطار على الجنوب و”البوارح” تغزو الرياض..

الحصيني : أمطار على الجنوب و”البوارح” تغزو الرياض..

أبرز المواد

“مكافحة الفساد”: إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ “الدفاع والداخلية والصحة والعدل”

“مكافحة الفساد”: إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ “الدفاع والداخلية والصحة والعدل”
http://almnatiq.net/?p=992702

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها باشرت خلال شهر شوال اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (۹۱٤) جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع (٥٦۲) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وإيقاف (۱۳٦) مواطناً ومقيماً؛ منهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لتورُّطهم في تهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأوضحت أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

وقالت: لحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أيّ شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:

* الهاتف المجاني: 980

* البريد الإلكتروني:

[email protected]

* الفاكس: 0114420057

روابط ذات صلة

نحو 70 في المئة من الجزائريين امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات

نحو 70 في المئة من الجزائريين امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات
الناتو يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية في أوروبا

الناتو يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية في أوروبا
الحصيني : أمطار على الجنوب و”البوارح” تغزو الرياض..

الحصيني : أمطار على الجنوب و”البوارح” تغزو الرياض..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*