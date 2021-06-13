تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر

تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر

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تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر

تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر
http://almnatiq.net/?p=992707
المناطق - وكالات

سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت معلومات حول خصائص وتصميم هاتف Nord 2 المتوقع أن تطلقه OnePlus قريبا بسعر منافس.

ووفقا لـ “روسيا اليوم” تبعا للتسريبات فإن هاتف OnePlus Nord 2 سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار واجهته الأمامية محمية بطبقة من الزجاج المضاد للخدوش، كما سيحصل على منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية.

وستطرح من هذا الهاتف عدة نسخ تبدأ أسعارها من 250 دولارا تقريبا، جميع هذه النسخ ستحصل على كاميرات أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فضلا عن كاميرات أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجه.

أما شاشات هذه الهواتف فستكون بمقاس 6.4 بوصة، ترددها يعادل 90 هيرتزا، والمعالجات ستكون Dimensity 1200 ثمانية النوى، وذواكر الوصول العشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.

وستحصل الأجهزة على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع شواحن سريعة باستطاعة 30 واطا.

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