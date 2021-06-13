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تفاصيل آلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة

تفاصيل آلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
http://almnatiq.net/?p=992711
المناطق - الرياض

كشفت وزارة الحج والعمرة ، أنه سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية للراغبين بالتسجيل لأداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة 1:00 مساء الأحد، ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء يوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن التسجيل متاح خلال كامل الفترة، ولا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة القادم 18 يونيو الموافق 15 ذو القعدة.

من جانبه، أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد السميح، خلال حديثه إلى “العربية.نت”، أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا، إلا أن السعودية سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن حفاظاً على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، فهناك 175 شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.

وقال: تحرص السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان، خصوصًا خلال جائحة فيروس كورونا، فالسعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين، لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعاير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة، مشددة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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