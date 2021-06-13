جامعة القصيم تدخل التصنيف العالمي QS WUR 2022 لأفضل الجامعات للمرة الأولى

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دخلت جامعة القصيم في التصنيف العالمي لأفضل الجامعات QS WUR 2022 للمرة الأولى في تاريخها، حيث أعلنت هيئة ‪QS الدولية للتصنيف في مؤتمرها الدولي عن وصول جامعة القصيم للمرتبة 801 عالميًا بعد التأهل للمنافسة مع أكثر من 1300 جامعة عالمية، وذلك يأتي تتويجا لجهود الجامعة في جودة العملية التعليمية والبحثية والسمعة الأكاديمية الدولية.

ويعتبر أداء جامعة القصيم بشكل عام وفقًا لمؤشرات (الكيو إس) ضمن ٦٢٪ من أفضل الجامعات العالمية، حيث يهتم هذا التصنيف الدولي بسمعة الجامعة لدى الأكاديميين عالميًا وإقليميًا ومحليًا، بالإضافة لقياس أثر خريجي الجامعة وجودة مخرجاتها التعليمية لدى جهات وأرباب العمل محليًا ودوليًا.

ويعد تصنيف (الكيو إس) الدولي من أهم التصنيفات العالمية لتصنيف أفضل الجامعات، حيث يهتم بقياس أداء الجامعات التعليمي والبحثي من خلال عدد من المؤشرات؛ منها نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس المؤهلين وأعداد الطلاب ونتاج الجامعات البحثي وأثر ذلك في دعم العلم والتعليم والمجتمع.