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الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية

الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية
http://almnatiq.net/?p=992720
المناطق - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأوقاف، عن معالجة 306 حالات اشتباه في تعاملات مالية في قطاع الأوقاف خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحالات وردت إلى الهيئة من عدة جهات مختصة، فيما لم توضح إذا ما كانت هذه الحالات تتعلق بغسل الأموال أم فساد مالي، بحسب الاقتصادية .

وعملت الهيئة على الإجراءات والآليات التي تسهم في منع استغلال قطاع الأوقاف في غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى وتمويل الإرهاب، منها تأسيس قسم مختص باسم “مكافحة الجرائم المالية”.

وشملت الإجراءات أيضا، حماية القطاع من خلال وضع وتطوير السياسات والمعايير المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية والإشراف عليها وتعزيز التزام القطاع بها والتوعية بها.

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