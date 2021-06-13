ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم

المناطق - الرياض

أفادت تقارير، بأن قيادات مليشيات الحوثي الإيرانية والمشرفين التابعين لهم في صنعاء، نهبوا عدد من المحلات التجارية هناك بسبب عدم صرف الحوثي مرتبات قاداته.

وعملت القيادات الحوثية على القيام بعمليات نهب بالقوة منذ مطلع الأسبوع، بعد توجيه حوثي بحرية التصرف في الحصول على الأموال بطرق مختلفة، في إشارة إلى أن لهم حرية جمع وتحصيل الأموال بالطريقة التي تتوافق مع طبيعة عملهم الميدانية والتي منها التعدي على المدنيين وسلب أموالهم.

ويعد من بين تلك الطرق أثناء تفتيش المركبات، حيث يقومون بسرقة مقتنيات المواطنين اليمنيين وإخضاعهم للتهديد وإرهابهم، كذلك الصراخ في وجوههم بعبارات كاذبة، واقتحام المحلات التجارية سواء كانت كبيرة أم صغيرة، ونهب المبالغ المالية المتوفرة من قيمة المبيعات وسط تهديدات بالأسلحة، وقيامهم بتفريغ صناديق الحسابات.