احدث الأخبار

“الكهرباء”: قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
أبرز المواد
 “معادن” تقترب من إنجاز أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” بقيمة 6.4 مليارات دولار
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم
أبرز المواد
 الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية
أبرز المواد
 مدير الصحة العالمية: لا نستبعد تسرُّب كورونا من مختبر.. “حقهم أن يعرفوا من أين جاء”
أبرز المواد
 جامعة القصيم تدخل التصنيف العالمي QS WUR 2022 لأفضل الجامعات للمرة الأولى
أبرز المواد
 تفاصيل آلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة
أبرز المواد
 تسريبات تكشف شكل ومواصفات هاتف OnePlus المنتظر
أبرز المواد
 “روبوت الفتوى” يخطف أنظار زوار جناح الإسلامية بمعرض مشروعات مكة
أبرز المواد
 “مكافحة الفساد”: إيقاف 136 مواطناً ومقيماً بينهم موظفون بـ “الدفاع والداخلية والصحة والعدل”
أبرز المواد
 نحو 70 في المئة من الجزائريين امتنعوا عن المشاركة في الانتخابات
أبرز المواد
 الناتو يدرس مسألة عدم نشر صواريخ نووية في أوروبا
أبرز المواد
“الكهرباء”: قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء

“الكهرباء”: قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء

أبرز المواد
“معادن” تقترب من إنجاز أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” بقيمة 6.4 مليارات دولار

“معادن” تقترب من إنجاز أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” بقيمة 6.4 مليارات دولار

أبرز المواد
ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم

ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم

أبرز المواد
الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية

الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية

أبرز المواد

“الكهرباء”: قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء

“الكهرباء”: قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
http://almnatiq.net/?p=992726
المناطق - الرياض

دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى أهمية التركيز على ما وصفته بـ “الرقم الأهم”، في فاتورة الكهرباء الجديدة، وهو كمية الاستهلاك باعتباره يحدّد قيمة الفاتورة.

وأوضحت أنها راعت في التصميم الجديد للفاتورة إبراز البيانات والأرقام التي تهم المشترك وتسهل اكتشاف الأخطاء، خصوصاً ما يتعلق بكمية الاستهلاك التي تُمثل الفارق بين القراءة الحالية والقراءة السابقة لعدّاد المشترك خلال دورة قراءة الفاتورة، وتترتب عليها القيمة المطلوب سدادها.

وشدّدت على ضرورة التركيز على “كمية الاستهلاك”، ومقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العدّاد، فإذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العدّاد، فمعنى ذلك أن كمية الاستهلاك صحيحة، وإذا كانت أكبر من قراءة العدّاد، فمعنى ذلك أن هناك خطأً، ويجب مراجعة الشركة عبر موقعها الإلكتروني se.com.sa أو التطبيق ALKAHRABA، وحساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أو الرقم الموحد 920001100.

وأكّدت “السعودية للكهرباء” أن حرصها على تسليط الضوء على الأرقام المهمة في التصميم الجديد للفاتورة، يُعد جزءاً من معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في مختلف مراحل الفوترة وتلتزم بها، ليتمكّن المشترك من التعرُّف على بيانات فاتورته الفنية والمالية بموثوقية عالية.

وحرصت الشركة، في التصميم الجديد للفاتورة على تضمينها خلية تضم رسمين بيانيين: الأول، خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم “كمية الاستهلاك” على شرائح الاستهلاك لكل مشترك. أما الآخر، فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال الـ 13 شهراً السابقة للفاتورة المعنية، والشهر الحالي ونظيره من العام السابق.

روابط ذات صلة

“معادن” تقترب من إنجاز أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” بقيمة 6.4 مليارات دولار

“معادن” تقترب من إنجاز أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” بقيمة 6.4 مليارات دولار
ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم

ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم
الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية

الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*