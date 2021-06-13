احدث الأخبار

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 158 حملة رقابية على المحال التجارية
منطقة مكة المكرمة
 مشروع البحر الأحمر يقدم أنموذجاً عالمياً في إنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (16) موقعاً بالمملكة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: ضبط أكثر من 106 أطنان من منتجات الأغذية المخالفة بمنطقة الرياض خلال الربع الثاني
أبرز المواد
 دراسة دولية جديدة عن كيفية تشكل القارات!
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية
أبرز المواد
 “أرامكو” تنجز أكبر مشروع خرسانة لامعدنية في العالم بجازان
أبرز المواد
 “الكهرباء”: قراءة الفاتورة تسهّل تحديد كمية الاستهلاك واكتشاف الأخطاء
أبرز المواد
 “معادن” تقترب من إنجاز أول مشروع ضمن توسعة “فوسفات 3” بقيمة 6.4 مليارات دولار
أبرز المواد
 ميليشيا الحوثي تنهب المحلات التجارية اليمنية لتحصيل رواتبهم
أبرز المواد
 الأوقاف تكشف عن معالجة 306 حالة اشتباه في تعاملات مالية
أبرز المواد
 مدير الصحة العالمية: لا نستبعد تسرُّب كورونا من مختبر.. “حقهم أن يعرفوا من أين جاء”
أبرز المواد
أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 158 حملة رقابية على المحال التجارية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 158 حملة رقابية على المحال التجارية

منطقة مكة المكرمة
مشروع البحر الأحمر يقدم أنموذجاً عالمياً في إنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة

مشروع البحر الأحمر يقدم أنموذجاً عالمياً في إنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة

أبرز المواد
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (16) موقعاً بالمملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (16) موقعاً بالمملكة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: ضبط أكثر من 106 أطنان من منتجات الأغذية المخالفة بمنطقة الرياض خلال الربع الثاني

“الغذاء والدواء”: ضبط أكثر من 106 أطنان من منتجات الأغذية المخالفة بمنطقة الرياض خلال الربع الثاني

أبرز المواد

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 158 حملة رقابية على المحال التجارية

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 158 حملة رقابية على المحال التجارية
http://almnatiq.net/?p=992749
المناطق - مكة المكرمة

كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاق البلدية الإشرافي، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة الجميع وحرصها للتصدي لجميع المخالفات.
وأوضحت الأمانة أنه تم تنفيذ 158 حملة رقابية على المنشآت التجارية أسفر عنها إغلاق 20 منشأة نتيجة عدم تجديد الرخصة، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، كما تم خلال الحملة ضبط 9 من عمال المنشآت يعملون بشهادات صحية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفق لائحة الأنظمة والتعليمات البلدية.
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى جميع الأنشطة للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافةً, ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

روابط ذات صلة

“روبوت الفتوى” يخطف أنظار زوار جناح الإسلامية بمعرض مشروعات مكة

“روبوت الفتوى” يخطف أنظار زوار جناح الإسلامية بمعرض مشروعات مكة
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن الروبوت الذكي لتوزيع عبوات مياه زمزم
نادي سباقات الخيل للمصيف يقيم حفل سباقه الرابع على كأس إمارة مكة المكرمة وجائزة النادي

نادي سباقات الخيل للمصيف يقيم حفل سباقه الرابع على كأس إمارة مكة المكرمة وجائزة النادي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*