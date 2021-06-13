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إمارة مكة المكرمة تكرّم منسوبي صحة المنطقة خلال زيارتهم معرض المشروعات الرقمي

إمارة مكة المكرمة تكرّم منسوبي صحة المنطقة خلال زيارتهم معرض المشروعات الرقمي
http://almnatiq.net/?p=992758
المناطق - مكة المكرمة

كرّمت إمارة منطقة مكة المكرمة عددا من منسوبي صحة المنطقة، تقديرًا لجهودهم خلال جائحة كورونا وذلك لدى زيارتهم معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي اليوم .
وتجول منسوبي صحة المنطقة داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.
وأشاد المدير العام لـمديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة وائل مطير بالجهود الجبارة والعمل المميز الذي احتضنه معرض مشروعات المنطقة ، إذ برز ما وصلت إليه المنطقة من تطور تنموي في جانب الإنسان والمكان.
فيما أكد المدير العام لإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الصحة الدكتور سري عسيري أن ما يحويه المعرض من تقنيات رقمية بمشاركة الجهات الحكومية بتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، لتخطو المنطقة خطوات ثابته وفق رؤية المملكة في التحول الوطني باستخدام التقنية في مختلف المجالات.
وقال مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني إن معرض مشروعات المنطقة يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويًّا وتقنيًّا.
وفي نهاية الزيارة كرمت إمارة منطقة مكة منسوبي الصحة تقديرًا وعرفانًا لجهودهم خلال جائحة كورونا.

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