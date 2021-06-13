احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز
منطقة عسير
 أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
منطقة عسير
 “الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك
أبرز المواد
 يستفيد منه 6 آلاف طالب بالمملكة .. انطلاق برنامج ” موهبة ” الإثرائي بالشراكة مع خمس جامعات
أبرز المواد
 “الصحة”: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ومضاعفاته الشديدة
أبرز المواد
 إمارة مكة المكرمة تكرّم منسوبي صحة المنطقة خلال زيارتهم معرض المشروعات الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية
أبرز المواد
 تونس.. ليلة عنيفة من المواجهات بين شبان ورجال الشرطة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 158 حملة رقابية على المحال التجارية
منطقة مكة المكرمة
 مشروع البحر الأحمر يقدم أنموذجاً عالمياً في إنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (16) موقعاً بالمملكة
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

أبرز المواد
رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز

رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز

منطقة عسير
أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

منطقة عسير
“الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك

“الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك

أبرز المواد

“الصحة”: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ومضاعفاته الشديدة

“الصحة”: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ومضاعفاته الشديدة
http://almnatiq.net/?p=992765
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابون بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” ومضاعفاته الشديدة، مشددة على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية.
ونشرت “الصحة” عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” إنفوجرافيك للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض، مبينةً أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر يمكن أن تؤدي – لا سمح الله – إلى تفاقم المرض.
وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي مرض السكري وأمراض القلب والربو “متوسط إلى شديد” وارتفاع ضغط الدم ،كذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
“الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك

“الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك
يستفيد منه 6 آلاف طالب بالمملكة .. انطلاق برنامج ” موهبة ” الإثرائي بالشراكة مع خمس جامعات

يستفيد منه 6 آلاف طالب بالمملكة .. انطلاق برنامج ” موهبة ” الإثرائي بالشراكة مع خمس جامعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*