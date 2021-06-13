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أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

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أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=992775
المناطق - عسير

ضبطت إدارة الطوارئ و الرقابة المسائية بأمانة منطقة عسير أحد المخابز الشهيرة بمدينة أبها و ذلك بعد تلقي بلاغ مواطن يفيد عن وجود مخالفات صحية .
و فور مباشرة الموقع تبين وجود عدد من المخالفات الصحية والمهنية التي خالف المخبز بها الأنظمة الصحية حيث تم رصد سوء تخزين و تداول المواد الغذائية في بيئة غير صحية و بعيدة عن مواقع العرض .
فيما تم رصد تدني مستوى النظافة إضافة الى عدم وجود شهادات صحية للعاملين ، هذا و قد اتخذ الإجراء اللازم بحقه وفق لائحة الغرامات و الجزاءات المنصوص عليها ومصادرة المواد الغذائية التي تم ضبطها في الموقع وإتلافها بعد أن تم إغلاق المخبز .
من جهته شدد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على المحلات التجارية بضرورة التقيد باللوائح و الأنظمة المعمول بها ، وعدم تجاوزها بما يخالف ذلك ويضر بالصحة العامة ، وألمح إلى أن الجولات الميدانية لفرق الرقابة الشاملة مستمرة ولن تتوانى في إيقاع العقوبات بحق المخالفين .

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