رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز

المناطق - عسير

بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي ألزم رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أحد المقاولين بضرورة الانتهاء من تنفيذ أحد مشاريع البلدية المتأخرة في نسب الإنجاز ومواعيد التسليم، مشددًا في ذات السياق أنه تم منح المقاول عشرة أيام كمهلةً أخيرة لإنهاء المشروع وتسليمه وفق المواصفات والاشتراطات المُعتمدة.

وأوضح آل جلبان أن البلدية تتابع جميع المشاريع القائمة والمعتمدة وفق جولات ميدانية ثم متابعة أعمال التنفيذ مع المتعهدين ومواعيد التسليم وفق الاعتمادات والاشتراطات والمعايير الفنية، مع عقد اجتماع أسبوعي بحضور أعضاء المجلس البلدي وقسم الشؤون الفنية والمشاريع لمتابعة نسب إنجاز المشاريع وتطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وأهمية تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المشاريع المنفذة .