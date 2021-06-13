احدث الأخبار

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز
منطقة عسير
 أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
منطقة عسير
 “الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك
أبرز المواد
 يستفيد منه 6 آلاف طالب بالمملكة .. انطلاق برنامج ” موهبة ” الإثرائي بالشراكة مع خمس جامعات
أبرز المواد
 “الصحة”: المصابون بالسمنة المفرطة هم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا ومضاعفاته الشديدة
أبرز المواد
 إمارة مكة المكرمة تكرّم منسوبي صحة المنطقة خلال زيارتهم معرض المشروعات الرقمي
منطقة مكة المكرمة
 العدل: طرح الإصدار الأول لوثيقة نظام الإجراءات الجزائية
أبرز المواد
 تونس.. ليلة عنيفة من المواجهات بين شبان ورجال الشرطة
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 158 حملة رقابية على المحال التجارية
منطقة مكة المكرمة
 مشروع البحر الأحمر يقدم أنموذجاً عالمياً في إنتاج المياه باستخدام الطاقة المتجددة
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (16) موقعاً بالمملكة
أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

أبرز المواد
رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز

رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز

منطقة عسير
أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

منطقة عسير
“الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك

“الحج” تطرح 3 باقات لأداء المناسك

أبرز المواد

رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز

رئيس بلدية بيشة يمهل مقاول عشرة أيام لعدم تقيده بنسب الإنجاز
http://almnatiq.net/?p=992778
المناطق - عسير

بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي ألزم رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أحد المقاولين بضرورة الانتهاء من تنفيذ أحد مشاريع البلدية المتأخرة في نسب الإنجاز ومواعيد التسليم، مشددًا في ذات السياق أنه تم منح المقاول عشرة أيام كمهلةً أخيرة لإنهاء المشروع وتسليمه وفق المواصفات والاشتراطات المُعتمدة.
وأوضح آل جلبان أن البلدية تتابع جميع المشاريع القائمة والمعتمدة وفق جولات ميدانية ثم متابعة أعمال التنفيذ مع المتعهدين ومواعيد التسليم وفق الاعتمادات والاشتراطات والمعايير الفنية، مع عقد اجتماع أسبوعي بحضور أعضاء المجلس البلدي وقسم الشؤون الفنية والمشاريع لمتابعة نسب إنجاز المشاريع وتطبيق أسس الجودة الفنية في تنفيذ المشاريع الخدمية، وأهمية تحقيق الجودة المطلوبة في جميع المشاريع المنفذة .

روابط ذات صلة

أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية

أمانة عسير تضبط مخبز شهير بمدينة أبها لمخالفته الاشتراطات الصحية
السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان

السيطرة على 90% من حريق منتزه الأمير سلطان
بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

بلدية رجال ألمع تعالج 246 بلاغاً بلدياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*