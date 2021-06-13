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أمانة الشرقية: تركيب جسر للمشاة يربط حي الخزامى وحي الجسر بالخبر وجاهزيته للخدمة خلال الأسبوعين القادمين
http://almnatiq.net/?p=992798
الدمام- فتحية عبدالله

رفعت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد 03/11/1442هـ، الهيكل المعدني لجسر المشاة الرابط بين حي الخزامى وحي الجسر بالعزيزية على طريق الملك خالد بمحافظة الخبر، وذلك بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، حيث تم عمل تحويلات مرورية لتحويل السير عن طريق الملك خالد في منطقة الجسر.

وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، بأن طول الهيكل المعدني يبلغ 88.20 م، ومحمول على ثلاثة ركائز معدنية تم تركيبها مسبقا، كما تم الانتهاء من أعمال السلالم وأعمال المصاعد الكهربائية من كل طرف.

وأبان الصفيان، أنه سيتم صب خرسانة أرضية الجسر وتركيب الدرابزينات واستكمال وتركيب وحدات الإنارة وأعمال الدهان الايبوكسي لأرضية الجسر والسلالم بعد الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني، وفتح الطريق للمستخدمين اليوم الأحد، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من تنفيذ جسر المشاة، وسيتم الانتهاء من كامل أعمال الجسر ووضعه بالخدمة والمدة اللازمة لإنجاز الأعمال المتبقية للانتهاء منه خلال الأسبوعين القادمين.

وقال إن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الأمانة في تعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة شبكة الطرق، لافتا الى أن أمانة المنطقة الشرقية نفذت 18 جسر للمشاة بحاضرة الدمام.

وأشار محمد الصفيان بأنه يتم اختيار مواقع جسور المشاة بحسب اعتبارات عدة من أهمها: حركة المشاة ودرجة كثافة المشاة بالموقع، والطرق الرئيسية وكثافة المركبات بها، وكذلك تقارير النقاط السوداء وحوادث الدهس المرصودة، ووجود مواقع حيوية للأسواق التجارية ومناطق ترفيهية ومدارس ومستشفيات وخدمات على الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية، إضافة الى المواقع الحيوية التي يوجد بها مساحة كافية لعمل جسور مشاة لربط المناطق وعدم التأثير على انسيابية حركة المركبات.

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