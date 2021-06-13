الأمير محمد بن عبدالعزيز يهنئ جامعة جازان لحصولها على الاعتماد البرامجي ويطلع على التقرير السنوي لإنجازاتها

جازان - فضه عطيف؛

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء وعهيدات الكليات بمناسبة حصول الجامعة على الاعتماد البرامجي لـ 9 برامج أكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب.

كما تسلم سموه ، التقرير السنوي لانجازات واعمال وجهود جامعة جازان وكافة كلياتها بمختلف المحافظات.

وأشاد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنجزات الجامعة ، مؤكدا أنها شريك رئيس في تنمية الإنسان والمكان، كما نوه سموه بأهمية هذا الاعتماد الذي يترجم جهود الجامعة المتواصلة في تحقيق الجودة، وأنه يعد حافزاً لتحقيق الجامعة ومنسوبيها للمزيد من التميز والنجاح في مختلف المبادرات والمجالات والخدمات التي تقدمها.

وأكد سموه على أهمية مضاعفة الجهود والعمل إنفاذا لتوجيهات القيادة الحكيمة بتقديم كل ما يخدم الفرد والمجتمع.

واستمع سمو نائب أمير جازان لشرح مفصل من رئيس جامعة جازان عن التقرير السنوي والاعتماد البرامجي الذي حققته الجامعة في تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب، وطب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتغذية السريرية، المختبرات الطبية، تقنية الأشعة التشخيصية بكلية العلوم الطبية التطبيقية، و التصميم الداخلي بكلية التصميم والعمارة، و التغذية الإكلينيكية بالكلية الجامعية بأبي عريش، والعلاج الطبيعي بالكلية الجامعية بالعارضة، ويعد تتويجا لجهودها وعملياتها الأكاديمية والإدارية والبحثية وبرهاناً على العمل المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة في ممارساتها، ومواصلة تحقيق أهدافها ورؤيتها الإستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.