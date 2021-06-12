أمانة الشرقية: تركيب ٢٧٢ ألف فانوس LED توفر ٧٦٪ من الطاقة في المنطقة الشرقية

الدمام - المناطق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن تركيب ٢٧٢ ألف فانوس LED في المنطقة الشرقية ضمن خطة الأمانة لترشيد الطاقة الكهربائية في أعمدة الإنارة.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة قامت بتركيب أكثر من ٢٧٢ ألف فانوس ترشيدي، والذي أشرفت عليه الإدارة العامه للكهرباء والإنارة في أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن المستهدف الإجمالي (٢٧٤) ألف، مشيرا الى أن نسبة الترشيد في الطاقة بلغ ٧٦٪، فيما بلغت نسبة الإنجاز ٩٩٪، لافتا الى أن كمية ترشيد استهلاك الطاقة بلغت ٣٣٠ جيجا واط في الساعة.

وكشف أن كمية الانبعاثات الكربونية التي تم تُوفيرها بالمنطقة، بلغت 221 ألف طن متري، مؤكدا على أن الأمانة تعمل على تحقيق أفضل مستوى لانتشار الضوء، واعتماد تقنيات صديقة للبيئة ولا تخرج انبعاثات للغازات المضرة، التي تتسبب في التلوث الجوي، وزيادة درجة الحرارة، ومريحة للعين، ولا تسبب أي إزعاج بصري، حسب المواصفات والمقاييس في المدن العالمية، مبيناً إن ترشيد الاستهلاك في الطاقة متوقع أن يصل إلى أكثر من 78 % من الاستهلاك الحالي، وأن الفوانيس الجديدة تتمير بعمر افتراضي تصل إلى 10 سنوات ولا تحتاج للصيانة، الأمر الذي سيوفر الكثير من المبالغ التي كانت تصرف على الصيانة.

ولفت إلى أن الأمانة أطلقت في وقت سابق مبادرة إنارة الشوارع بتقنية الإضاءة الموفرة للطاقة (LED)، وذلك ضمن المشاريع التطويرية القائمة لتطوير مدن ومحافظات المنطقة، وأنه جرى البدء بالمشروع بعد دراسة حول مصابيح LED، والتي أظهرت عدة نتائج أبرزها طول عمر المصابيح وصديقة للبيئة، حيث تحول ٨٠٪ إلى ٩٠٪ من الطاقة المستخدمة إلى ضوء على العكس من المصابيح المستخدمة الأخرى التي تهدر ٨٠ ٪ على شكل حرارة.

وكانت أمانة المنطقة الشرقية قد حظيت بأكبر مشروع بالمرحلة الأولى نظرا لجاهزية البنية التحتية ووجود قاعدة بيانات ساعدت على إنهاء أعمال الرفع المساحي وعمل الدراسات الضوئية بدقة عالية، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت حاضرة الدمام بإجمالي كميات ١٥٥٠٠٠ وحدة إنارة، حيث تم البدء بالعمل بداية يناير 2019، وتم الانتهاء في مارس 2020م، فيما تم البدء بالمرحلة الثانية، في منتصف 2020م، ويتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين من هذا العام 2021م.