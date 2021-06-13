جامعة الملك خالد تعلن نتائج القبول الثاني في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ

المناطق - أبها

أعلنت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد، أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا مدفوعة الرسوم، وبعض البرامج الأكاديمية، للمراحل الثلاث : الدبلومات العالية، والماجستير، والدكتوراه.

ودعت العمادة المرشحين والمرشحات للقبول لمراجعتها، ابتداءً من الأحد 3 ذي القعدة لمدة أسبوع واحد، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الأستاذ الدكتور أحمد آل فائع أن على المقبولين مراجعة مقر عمادة الدراسات العليا بالمدينة الجامعية بالقريقر، بمبنى (د) في الدور الرابع، وعلى المقبولات مراجعة صالة القبول بالمجمع الأكاديمي بلعصان، وذلك لإجراء مطابقة الوثائق، وتوقيع الإقرارات، واستلام إشعار القبول المبدئي، ومن ثمّ سداد الرسوم الدراسية للبرامج مدفوعة الرسوم ، مؤكدًا على أهمية تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية عند مراجعة مقرات العمادة.

يذكر أنه يمكن الاطلاع على كل ما يتعلق بالنتائج وآلية إكمال إجراءات القبول من خلال الرابط: https://www.kku.edu.sa/ar/node/101051