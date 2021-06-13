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‬جامعة الملك خالد تطلق “برنامج ريادة الأعمال بعسير” بالتعاون مع “منشآت”

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‬جامعة الملك خالد تطلق “برنامج ريادة الأعمال بعسير” بالتعاون مع “منشآت”

‬جامعة الملك خالد تطلق “برنامج ريادة الأعمال بعسير” بالتعاون مع “منشآت”
http://almnatiq.net/?p=992816
المناطق أبها

أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال “برنامج جامعة الملك خالد لريادة الأعمال بعسير”، متضمنًا عددًا من الدورات التدريبية الافتراضية، يقدمها المركز بالتعاون مع الهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت).

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الأستاذ الدكتور عبداللطيف الحديثي أن “برنامج جامعة الملك خالد لريادة الأعمال بعسير” يهدف إلى تعزيز مسيرة الريادة في بناء القدرات الوطنية في مجال ريادة الأعمال، الذي بات محركًا رئيسًا لعجلة نمو الاقتصاد الوطني، ولدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في منطقة عسير.

إلى ذلك أوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال بالجامعة الدكتور محمد الفيفي أنّ البرنامج يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب وطالبات الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال بعسير، وتنمية القدرات الريادية لديهم، بالإضافة إلى تحفيز المبدعين، والاستثمار في ابتكاراتهم ومواهبهم وتحويلها إلى منتجات اقتصادية، وإعداد جيل قادر على خلق فرص عمل استثمارية تحقق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يذكر أن البرنامج انطلق الخميس الماضي، وسيستمر لمدة شهر، ويشتمل البرنامج على 5 محاضرات متخصصة في ريادة الأعمال من خلال المنصة الإلكترونية لـ “منشآت”، حيث يمكن التسجيل من خلال الرابط https://t.co/mHctpnLre3?amp=1 كما يمكن من خلال الرابط https://t.co/so1Fw4HOGy?amp=1 الاطلاع على كامل التفاصيل حول البرنامج.

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