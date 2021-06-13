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أمير القصيم يتسلم التوصيات الختامية لملتقى حماية الأسرة من العنف الأسري

أمير القصيم يتسلم التوصيات الختامية لملتقى حماية الأسرة من العنف الأسري

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أمير القصيم يتسلم التوصيات الختامية لملتقى حماية الأسرة من العنف الأسري

أمير القصيم يتسلم التوصيات الختامية لملتقى حماية الأسرة من العنف الأسري
http://almnatiq.net/?p=992822
المناطق - القصيم

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية التوصيات التي خلص إليها ملتقى حماية الأسرة من العنف الأسري ، بمشاركة نخبة من الباحثين والباحثات برؤية ومنهجية علمية، ونتائج بحثية تسهم في تعزيز واستقرار الأسرة والمجتمع .

وأشار سمو أمير القصيم بأن توصيات المشاركين والمشاركات والباحثين بالمتلقي سيتم العمل بها وتنفيذها على أرض الواقع بما يسهم في الوصول إلى مجتمع آمن بعيدا عن المشاكل الاجتماعية.

ودعا سمو أمير القصيم إلى أهمية استمرارية مثل تلك الملتقيات التي تسهم في معالجة قضايا المجتمع ، مشيدا سموه بجهود اللجنة النسائية التنموية بالقصيم وجمعية أسرة ببريدة لدورهم في إنجاح الملتقى .

وكان سمو أمير منطقة القصيم قد كرّم اليوم بمجلس الاستقبال بمقر الإمارة ، المشاركين والباحثين في ملتقى حماية الأسرة من العنف الأسري ، والذي نظمته اللجنة جمعية أسرة ببريدة بالشراكة مع اللجنة النسائية التنموية، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و الوكيل للشؤون الأمنية بإمارة القصيم اللواء الدكتور نايف المرواني ، والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة القصيم عبدالرحمن السعوي ، ورئيس مجلس إدارة جمعية أسرة ببريدة الدكتور خالد الشريدة, ونائبة رئيسة اللجنة النسائية التنموية الدكتورة فاطمة الفريحي.

وتسلم خلال التكريم سمو أمير القصيم التوصيات والتقرير الختامي لملتقى حماية الأسرة من العنف الأسري ، حيث تضمنت التوصيات تشكيل لجنة من المختصين لصياغة تعريف دقيق وموحد للعنف الأسري ، وإعداد برامج نوعية لمعالجة الآثار النفسية للمعنفين ، ودراسة الإجراءات المتخذة في حق ممارسي العنف في ظل المتغيرات الحالية ، وإعداد برامج تأهيلية متخصصة لمرتكبي العنف ، وتزويدهم بمهارات تطوير الذات ، وتطوير أداء العاملين في مراكز الإرشاد ، وانشاء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة تتضمن احصاءات دقيقة مصنفة ومبوبة حسب الحالات ، والتأكيد على أهمية زيادة عدد مراكز الاستشارات الأسرية في كافة المحافظات ، وغيرها من التوصيات التي تعزز دور الأسرة وتحميها من العنف الأسري وتبعاته.

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