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أمير القصيم يفتتح غداً مركز التبرع بالدم بمجمع العثيم مول

أمير القصيم يفتتح غداً مركز التبرع بالدم بمجمع العثيم مول

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أمير القصيم يفتتح غداً مركز التبرع بالدم بمجمع العثيم مول

أمير القصيم يفتتح غداً مركز التبرع بالدم بمجمع العثيم مول
http://almnatiq.net/?p=992823

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً الأثنين ، مركز دمي للتبرع بالدم بالعثيم مول بريدة ، والذي تشرف عليه جمعية دمي بالقصيم .

وثمن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الدكتور فيصل الخميس ، رعاية سمو أمير القصيم لبرامج ومناشط الجمعية ، مشيراً إلى ان الجمعية لديها

خطة للتوسع في إفتتاح مراكز للتبرع بالدم في المجمعات التجارية للوصول لاكبر عدد من افراد المجتمع وتعزيز ثقافة التبرع بالدم الطوعي، مشيراً إلى ان مركز التبرع بالدم يأتي بدعم من هيئة الأوقاف وشركة العثيم للاستثمار و وبتشغيل من التجمع الصحي بالقصيم ، من خلال كادر طبي مؤهل لخدمة المستفيدين ، وتم تحهيزه بأحدث التجهيزات الطبية .

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