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“الحياة الفطرية”: إطلاق الكائنات الفطرية دون موافقة المركز يعد مخالفة لنظام البيئة

“الحياة الفطرية”: إطلاق الكائنات الفطرية دون موافقة المركز يعد مخالفة لنظام البيئة

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“الحياة الفطرية”: إطلاق الكائنات الفطرية دون موافقة المركز يعد مخالفة لنظام البيئة

“الحياة الفطرية”: إطلاق الكائنات الفطرية دون موافقة المركز يعد مخالفة لنظام البيئة
http://almnatiq.net/?p=992845
المناطق - واس

شدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أن إطلاق أي كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة دون موافقته يعد مخالفة لنظام البيئة ويترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية المترتبة على ذلك, مهيباً بالجميع التقيد بالضوابط والاشتراطات النظامية والحصول على موافقته قبل إطلاق أي من الكائنات الحية الفطرية البرية أو البحرية, وذلك نظرًا لما قد يترتب من تأثيرات سلبية ومخاطر عالية على الكائنات المحلية والبيئات الطبيعية في المملكة جراء عمليات الإطلاق غير المنظمة.
وأوضح أن إطلاق الكائنات الفطرية يتطلب موافقة المركز للتأكد من أن الأنواع المستهدف إطلاقها لا تعد من الأنواع الغازية أو الدخيلة على البيئات الطبيعية، ولضمان تطبيق الاشتراطات والمعايير المتعلقة بعمليات الإطلاق في الطبيعة بما يشمل الصفاء الوراثي للسلالات والتنوع الجيني، وخلوها من الأمراض، ومناسبة التوقيت والموقع، والدراسات السابقة واللاحقة للحيوانات المُطلقة، وضمان عدم تداخل هذه العمليات مع برامج الإطلاق التي تتم من قبل المركز كأحد مهامه الرئيسية.
ودعا المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الراغبين بالتواصل في هذا الخصوص على البريد الإلكتروني [email protected]

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