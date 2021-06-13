بيئة عسير توقع اتفاقية تعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك

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وقع مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني اليوم اتفاقية انتفاع مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بساحل عسير, حيث تنص الاتفاقية على أن تمنح الجمعية حق الانتفاع بممتلكات محددة لفرع الوزارة لاستخدامها في خدمة الصيادين المشمولين بنطاق خدمات الجمعية.

وكان المهندس الويمني قد بحث مع رئيس الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بساحل عسير أحمد بن يحيى بن علي القوزي وعدد من أعضاء الجمعية, سبل تطوير الخدمات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة, وكذلك المعوقات التي تواجه الصيادين في المنطقة, وتنظيم عمليات الصيد وتقديم تسهيلات للصيادين وللجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك, إضافة إلى مراجعة اللوائح الخاصة بالشروط والأنظمة المتعلقة بمهنة الصيد وعمل الصيادين