متحدث الصحة: هدفنا حالياً إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.. ونقترب من 16 مليون جرعة

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أنه لا يوجد تغيرات في المنحنى من ناحية أعداد الإصابات بفيروس كورونا التي تتراوح في عدد محدود, مشيراً إلى أن الإقبال على أخذ اللقاح، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يسهم في تحقيق الهدف المنشود بالسير نحو الاتجاهات الإيجابية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين.

وأوضح العبدالعالي أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصل إلى 15723493 جرعة معطاة، في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة التي يتجاوز عددها 590 مركزاً، حيث تلقى نحو 14.5 مليون شخص جرعة لقاح كورونا, مشيداً بوعي المجتمع وحرصهم على أخذ اللقاح وعدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة.

وأشار إلى أن تأجيل إعطاء الجرعة الثانية يكمن في تحقيق أكبر قدر ممكن من تلقي المجتمع للجرعة الأولى على الأقل وذلك لمنح المجتمع أعلى مستوى من المناعة, مبيناً أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة تسجيل 1017 حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (465797) حالة، من بينها (10132) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1575) حالة حرجة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (448093) حالة بإضافة (1133) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (7572) حالة، بإضافة (19) حالة وفاة جديدة.

من جانبه أبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أنه بعد 48 يومًا وتحديدًا في يوم الأحد 22 ذو الحجة 1442هـ الموافق من 1 أغسطس 2021، لن يتم السماح بدخول غير المحصنين للمنشآت التجارية والمراكز والمولات “بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية، حيث يشترط أن يكون المتسوق حينها: (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو محصن متعافٍ) حسب الحالة في تطبيق توكلنا، ويستثنى من ذلك الفئات غير الملزمة باللقاح عمريًا أو صحيًا.

وأشار إلى أن الالتزام كان عالياً خلال الفترة الماضية، وكان الانضباط ملحوظاً، وهو ما أسهم في السماح ببعض الأنشطة والخدمات التي كانت مقيدة في وقت سابق, حيث أعيد فتح غرف قياس الملابس وسُمح باستخدام الشاشات التي تعمل باللمس في المحلات والمولات والمراكز التجارية، مع الحرص على التطهير المستمر والتباعد.

وجدد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة التأكيد على الممارسات الـ 4 التي تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية ما تزال ممنوعة، وهي: منع دعوة المشاهير والمعلنين، ومنع حفلات افتتاح المحلات والأسواق، ومنع المسابقات التجارية “التي تستدعي الحضور، ومنع مناسبات تدشين منتجات أو الخدمات.

وشدد على أن متابعة الالتزام بالاحترازات الوقائية لا تزال متواصلة من خلال القيام بـ 103274 زيارة تفتيشية وسجلت خلالها 3436 مخالفة فورية شملت مطعماً مخالفاً في الأحساء أقام حفل افتتاح وتجمعاً يفوق الطاقة الاستيعابية، واستعان بمعلنة على “سناب شات”، وغُرم المخالفون بالتعاون مع أمانة وشرطة الأحساء. وغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال أوقعتها وزارة التجارة مؤخرًا بحق شركة أقامت تجمعاً لمشاهير سناب شات بالرياض في مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية, وإغلاق مقهى مخالف بالرياض أقام حفل افتتاح بحضور لاعبين ومشاهير، وغُرم 60 ألف ريال وإغلاق مجمع تجاري مخالف في حفر الباطن لم يلتزم بالطاقة الاستيعابية، وتسبب بتزاحم كبير للمتسوقين.