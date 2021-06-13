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أمانة الاحساء ترفع 23 ألف طن ” نفايات منزلية ” وترصد 81 مخالفة لـ( البروتوكولات الوقائية )

أمانة الاحساء ترفع 23 ألف طن ” نفايات منزلية ” وترصد 81 مخالفة لـ( البروتوكولات الوقائية )

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أمانة الاحساء ترفع 23 ألف طن ” نفايات منزلية ” وترصد 81 مخالفة لـ( البروتوكولات الوقائية )

أمانة الاحساء ترفع 23 ألف طن ” نفايات منزلية ” وترصد 81 مخالفة لـ( البروتوكولات الوقائية )
http://almnatiq.net/?p=992861
المناطق - الاحساء

كشفت إحصائية أصدرتها أمانة الاحساء ممثلة بوكالة الخدمات ” الإدارة العامة للنظافة ” ان الشهر الماضي شهد رفع 23151 طن نفايات منزلية  ، كما تم إزالة 18167 مترمكعب مُخلّفات إنشائية ، بالإضافة الى تطهير وتعقيم 4652 موقعاً و56890   ” آليات وحاويات نظافة ” بإستخدام 46322 لتراً من المُعقمات والمطهرات ، وفقاً لمااوضحه المتحدث الرسمي للامانة خالد بن محمد بووشل .
وفيمايتعلق بجهود  المتابعة الرقابية للتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد ، أشار بووشل الى ان فرق الصحة العامة في البلديات التابعة للامانة وامتداداً لتنفيذ خطط وبرامج المتابعة  ضبطت 70 مخالفة للبروتوكولات الوقائية والتدابير الاحترازية ، إضافةً الى رصد 11 مخالفة لتجمعات الافراد بمايفوق العدد المسموح به  عبر 18829 جولة مُنفذة ، منوهاً الى انه تم تطبيق الجزاءات بحق المخالفين استناداً لانظمة ولوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، مؤكداً على ان ذلك يأتي في ظل تكاملية الجهود المشتركة للقطاعات المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لـ (COVID19) .

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