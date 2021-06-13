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تعليم الحدود الشمالية يعلن عن بدء التسجيل بمراكز الدعم التعليمي الصيفية

تعليم الحدود الشمالية يعلن عن بدء التسجيل بمراكز الدعم التعليمي الصيفية

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تعليم الحدود الشمالية يعلن عن بدء التسجيل بمراكز الدعم التعليمي الصيفية

تعليم الحدود الشمالية يعلن عن بدء التسجيل بمراكز الدعم التعليمي الصيفية
http://almnatiq.net/?p=992867
المناطق - واس

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة ‫الحدود الشمالية‬ بدء تسجيل الطلاب الراغبين بالالتحاق بمراكز الدعم التعليمي الصيفية لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة عبر الرابط: https://cutt.us/kXZd7 , مبينة أن آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء الموافق 5 ذي القعدة 1442 .
وتسعى وزارة التعليم من خلال مراكز الدعم التعليمي الصيفية إلى الاستثمار الإيجابي لأوقات الطلاب والطالبات في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسية، وكذلك تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.
وتعتمد آلية عمل مراكز الدعم التعليمي الصيفية عن بُعد على تخصيص مدرسة واحدة لكل مرحلة ابتدائية ومتوسطة للبنين وأخرى للبنات في كل مكتب تعليم، أو إدارة إشراف، بحيث لا يزيد عدد طلاب كل مدرسة على 500 طالب وطالبة، على أن يُكلف لكل مركز مدير مدرسة ومُدخل بيانات ومساعد إداري.

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