قدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم تعازيه لأسرة الخليفة السيد في وفاة إبراهيم بن عبدالله الخليفة السيد رحمه الله .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بأبناء الفقيد رحمه الله ، داعياً سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان .
من جهتهم قدم ذوو الفقيد شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم ، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .
كما قدم سمو محافظ الأحساء اليوم تعازيه لمدير هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله في وفاة والدته خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بابن الفقيدة ، داعياً سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان .
من جهته عبر الذكر الله عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على مواساته له ولأسرته.
محافظ الأحساء يقدم تعازيه لأسرتي السيد ومدير هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة
قدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم تعازيه لأسرة الخليفة السيد في وفاة إبراهيم بن عبدالله الخليفة السيد رحمه الله .
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