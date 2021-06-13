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محافظ الأحساء يقدم تعازيه لأسرتي السيد ومدير هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة

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محافظ الأحساء يقدم تعازيه لأسرتي السيد ومدير هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة

محافظ الأحساء يقدم تعازيه لأسرتي السيد ومدير هيئة الصحفيين السعوديين بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=992870
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم تعازيه لأسرة الخليفة السيد في وفاة إبراهيم بن عبدالله الخليفة السيد رحمه الله .
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بأبناء الفقيد رحمه الله ، داعياً سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان .
من جهتهم قدم ذوو الفقيد شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على مواساته لهم في فقيدهم ، سائلين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته .
كما قدم سمو محافظ الأحساء اليوم تعازيه لمدير هيئة الصحفيين السعوديين بالأحساء عادل بن سعد الذكر الله في وفاة والدته خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بابن الفقيدة ، داعياً سموه للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان .
من جهته عبر الذكر الله عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على مواساته له ولأسرته.

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