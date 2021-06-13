إنجلترا تتفوق على كرواتيا في “يورو 2020”

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استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بالفوز على نظيره الكرواتي (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في العاصمة لندن.

وسجل المهاجم الإنجليزي رحيم سترلينغ هدف الفوز الوحيد لمنتخب “الأسود الثلاثة” في الدقيقة 57 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن.



وحصد منتخب إنجلترا نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الرابعة، لنهائيات “يورو 2020″، المؤجلة من العام الماضي، بسبب جائحة كورونا “كوفيد-19″، بانتظار نتيجة المواجهة الثانية بين منتخبي إسكتلندا والتشيك، غدا الاثنين، على ملعب “هامبدن بارك”، في مدينة غلاسكو.