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الحرس الوطني يُتوج بطلًا لسباق القطاعات العسكرية للدراجات بنسخته الأولى

الحرس الوطني يُتوج بطلًا لسباق القطاعات العسكرية للدراجات بنسخته الأولى
http://almnatiq.net/?p=992880
المناطق - واس

توج فريق الحرس الوطني بلقب سباق القطاعات العسكرية بنسخته الأولى تحت شعار ” جنودنا في قلوبنا ” ، الذي نظمه الاتحاد السعودي للدراجات، بمشاركة 13 قطاعا عسكريا في المملكة، وبالتعاون مع جمعية ذوي شهداء الواجب.
وأطلق أحد أبناء الشهداء شارة بدء السباق الذي بلغت مسافته 30 كيلو متراً بدءاً من أمام طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز “الأول” بمدينة الرياض .
وجاء تحقيق فريق الحرس الوطني للقب بعد أن حل أولاً بزمن 02:28:22 ساعة ، وجاء بالمركز الثاني فريق القوات البحرية بزمن 02:29:44 ساعة، وحل ثالثاً فريق القوات الجوية بزمن 02:32:56 ساعة .
وتوج الدراج علي جساس بلقب سباق القطاعات العسكرية ” أفراد “، وجاء المركز الثاني الدراج ناصر البراهيم، وبالمركز الثالث الدراج عبدالله الذيابي .
وعقب نهاية المنافسات توج رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله بن علي الوثلان الفرق الفائزة، وكُرمت الجهات المشاركة والرعاة.
يذكر أن سباق القطاعات العسكرية في نسخته الأولى يأتي كانطلاقة تأسيسية لإقامة سباق مخصص للجهات العسكرية في كل عام في أكثر من منطقة بالمملكة بهدف رفع المستوى الفني للدراجين وتطوير أدائهم و صقل مواهبهم .
وأكد رئيس الاتحاد السعودي للدراجات عبدالله الوثلان، أن الاحتفاء بأبناء الشهداء واجب وطني وشرفٌ عظيم، وأن هذه الاستضافة لأبناء الشهداء تمثل تقديراً وامتناناً بحجم تضحيات أبائهم في سبيل أمن وأمان واستقرار هذا الوطن الغالي، مشيراً إلى أن الأبناء الذين حضروا السباق ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء والإخلاص من خلال فخرهم بتضحيات ذويهم.

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