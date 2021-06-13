أمير مكة يطلع على خطط “الطيران المدني” المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.

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رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً بحضور معالي رئيس الهيئة العامه للطيران المدني عبدالعزيزالدعيلج و الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني ومديرعام مطارالملك عبدالعزيز عصام نور.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطة تشغيل الصالة 1 بمطار الملك عبدالعزيز حيث سيتم قريباً العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية لصالة رقم 1.

واستعرض سموه خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.