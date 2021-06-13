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بلدية القطيف: انطلاق مبادرة ( صفوى أجمل ) بمشاركة فريق منارات مشرقة و 100 متطوع ومتطوعة

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بلدية القطيف: انطلاق مبادرة ( صفوى أجمل ) بمشاركة فريق منارات مشرقة و 100 متطوع ومتطوعة

بلدية القطيف: انطلاق مبادرة ( صفوى أجمل ) بمشاركة فريق منارات مشرقة و 100 متطوع ومتطوعة
http://almnatiq.net/?p=992891
المناطق - فتحيه العبدالله

أطلقت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف اليوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021م، مبادرة (صفوى أجمل) بمشاركة 100 من المتطوعين والمتطوعات ومن ضمنهم فريق منارات مشرقة التطوعي، في ممشى جاوان وداخل حي الديرة، وتهدف المبادرة لإزالة مصادر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري والحفاظ عليه، ونشر ثقافة الوعي والتوعية الصحية والبيئية بين شرائح المجتمع من خلال إزالة الملوثات البصرية.

وأوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن هذه المبادرة انطلقت بهدف التوعية بأهمية المحافظة على النظافة العامة وللمساهمة في التوعية بأهمية النظافة حفاظاً على المرافق العامة وصحة البيئة وضمان مجتمع حيوي.

وأشار “القحطاني” إلى أن هذه المبادرة تساهم في تعزيز الوعي من خلال التواصل المباشر مع الأهالي ومرتادي الممشى، وتحفيز ممارسي الرياضة في ممشى جاوان بـ التقاط الملوثات أثناء ممارسة الرياضة كأداة لاستدامة رسالة بيئتنا أمانة والنتيجة ثقافة أرقى وبيئة أجمل وصحة أفضل وسياحة أكثر.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين أفراد المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف “رؤية المملكة” للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030.

وتحرص بلدية محافظة القطيف على إقامة مثل هذه المبادرات المجتمعية لنشر ثقافة التطوع والمحافظة على البيئة.

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