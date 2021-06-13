مدني عسير: سقوط طائره مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني

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صرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير, وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات – ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.